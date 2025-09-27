Barella Inter il leader nerazzurro pronto a guidare la squadra a Cagliari | le ultime sulla sfida di stasera

Barella Inter, il centrocampista pronto ad affrontare il proprio passato per dare una scossa alla propria squadra: le ultime sulla mezzala italiana. L’ Inter si prepara alla delicata trasferta contro il Cagliari e tutte le attenzioni sono rivolte a Nicolò Barella, chiamato ancora una volta a prendersi sulle spalle il centrocampo nerazzurro. Il classe 1997, cresciuto proprio in Sardegna e diventato simbolo della Nazionale, resta un punto fermo nello scacchiere di Cristian Chivu, che anche stavolta non rinuncerà alla sua mezzala dinamica e carismatica. Un insostituibile nello scacchiere di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

