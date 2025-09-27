Barella Inter il centrocampista sardo sarà uomo chiave? A Cagliari Chivu riparte da lui

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barella Inter, il centrocampista nerazzurro della Nazionale sempre titolare: «È il faro dell’Inter della transizione». L’ Inter riparte da Cagliari, e Cristian Chivu riparte da Nicolò Barella. Nella sua terra, il centrocampista classe 1997 sarà ancora una volta al centro del progetto nerazzurro, titolare nella sfida di questa sera all’ Unipol Domus. Fin qui, il tecnico rumeno non ha mai rinunciato al suo faro di centrocampo, rendendolo un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il codice Chivu non ammette deroghe: «Nicolò Barella e altri dieci. 🔗 Leggi su Internews24.com

