Barcellona pistole d' acqua contro i turisti

Nuova forma di protesta catalana contro il fenomeno dell'overtourism. "Siamo qui a Parc Guell-spiega una manifestante - per essere solidali con i nostri concittadini: i quartieri di Barcellona non possono più vivere perché il turismo di massa li stanno uccidendo il loro quartiere. Non possono andare a comprare le uova dietro l'angolo perché voi state comprando i vostri souvenir. Lasciate in pace la gente. Il turismo sta uccidendo Barcellona". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Barcellona, pistole d'acqua contro i turisti

In questa notizia si parla di: barcellona - pistole

"Siamo arrivati a Monaco cotti mentalmente. Eravamo favoriti dopo aver battuto Barcellona e Bayern, che secondo me è la più forte di tutte. Avevamo la pressione di dover vincere a tutti i costi dopo aver perso il campionato. Avevamo tanta pressione, gli infortu Vai su Facebook

Barcellona, protesta contro overtourism con pistole ad acqua - Il 27 settembre attivisti hanno spruzzato acqua sui turisti all’ingresso di Parc Güell, a Barcellona, per denunciare il turismo di massa. Da tg24.sky.it

Come la pistola ad acqua è diventata un simbolo delle proteste spagnole contro l'overtourism - Il fenomeno è iniziato lo scorso luglio, quando un gruppo di attivisti di sinistra ha tenuto la sua prima manifestazione di successo Un gruppo di turisti era seduto a un tavolo all'aperto nella città ... Da it.euronews.com