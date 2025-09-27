Barbara Malcotti | Il mio obiettivo era aiutare Elisa è stata una delle mie giornate migliori

Si è da poco conclusa l’anomala prova in linea Elite donne dei Mondiali di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, l’oro iridato è stato conquistato a sorpresa dalla canadese Magdeleine Vallieres, al termine di una gara in cui l’attendismo tra le big è stato fatale. L’argento è stato poi preda della neozelandese Niamh Fisher-Black mentre la spagnola Mavi Garcia ha occupato il gradino più basso del podio. Prova anomala con le big sempre in controllo tra di loro. Per l’Italia, la migliore è stata Elisa Longo Borghini, quindicesima all’arrivo. L’azzurra è rimasta fino alla fine con le favorite ed ha perso di vista il bersaglio grosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

