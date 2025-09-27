Barbara D’Urso verso Sanremo | l’influenza di Milly Carlucci dopo Ballando con le Stelle

il ritorno di barbara d’urso in televisione: una nuova fase professionale. Da anni protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano, Barbara D’Urso si appresta a intraprendere una nuova avventura nel mondo dello spettacolo. Dopo un periodo di pausa e di riflessione, caratterizzato da impegni personali e attività sui social media, la conduttrice sembra pronta a riappropriarsi del suo ruolo sul piccolo schermo. La sua presenza futura si lega strettamente a progetti importanti che potrebbero segnare una svolta nella sua carriera, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalla Rai. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

