Barack ?Obama ammette di aver passato anni a cercare di uscire da una crisi con la moglie Michelle

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Presidente Usa ha ricordato i sacrifici resi necessari dal suo incarico politico, a partire dal dover mettere in secondo piano la sua vita affettiva mentre si trovava nello Studio Ovale. «Ora siamo di nuovo in pari». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

