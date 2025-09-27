Barack ?Obama ammette di aver passato anni a cercare di uscire da una crisi con la moglie Michelle

L'ex Presidente Usa ha ricordato i sacrifici resi necessari dal suo incarico politico, a partire dal dover mettere in secondo piano la sua vita affettiva mentre si trovava nello Studio Ovale. «Ora siamo di nuovo in pari».

Barack Obama: «Ero in crisi con mia moglie Michelle». Ecco come hanno ritrovato l'amore - In una confidenza al presidente dell'Hamilton College, Steven Tepper, l'ex presidente degli Stati Uniti ... Come scrive msn.com

Barack Obama e la crisi con la moglie Michelle: “Il matrimonio era incerto”/ “E’ riuscita a riprendermi” - Barack Obama racconta come sono andate le cose con la moglie Michelle e respinge le voci di crisi: la verità del politico ... Scrive ilsussidiario.net