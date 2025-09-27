Bando per residenze universitarie a Palermo richieste per 436 posti letto
In Sicilia sono state presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato grazie al bando Housing del ministero dell'Università e della ricerca, finanziato dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
