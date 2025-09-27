Bando housing per le università presentate richieste per realizzare 1.728 posti letto a prezzo calmierato
ANCONA – Sono 1.728 i posti letto a prezzo calmierato nelle Marche per la cui realizzazione sono state presentate richieste, grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il bando è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
