Bando ' Housing' del Ministero dell' Università | a Pisa chiesti finanziamenti per 611 nuovi posti letto
Sono state presentate al Ministero dell'Università e della Ricerca le richieste per realizzare 901 posti letto a prezzo calmierato in Toscana, grazie al bando 'Housing' promosso dal Dicastero e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ex Lupi di Toscana, via al bando per l'housing sociale
Ex Lupi di Toscana, pubblicato il bando per la selezione dell’operatore che realizzerà l’housing sociale
Housing sociale, Ater consegna il primo appartamento assegnato tramite bando
Vuoi vivere un'esperienza unica di condivisione e solidarietà tra generazioni e studi all'Università di Pavia? Riparte il nuovo bando del progetto sperimentale "Co-housing e Caring tra generazioni" promosso dall'Ateneo pavese e finanziato da Regione Lomba
È stato pubblicato il bando per l'assegnazione con contratto di locazione di 27 alloggi di Housing sociale: 2 in via Esperson, 5 in via Canopolo, 3 in corso Vittorio Emanuele II e 17 al Turritania, epicentro del processo di rigenerazione
Bando del ministero per alloggi universitari, a Bari candidature per realizzare di 896 posti letto - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: "L'investimento sull'housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il ...
Università, oltre 5.600 posti letto richiesti in Sicilia con il Bando Housing del MUR - Attraverso il bando dedicato all'housing universitario, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ricevuto in Sicilia richieste per ...