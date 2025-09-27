Bando ' Housing' del Ministero dell' Università | a Pisa chiesti finanziamenti per 611 nuovi posti letto

Sono state presentate al Ministero dell'Università e della Ricerca le richieste per realizzare 901 posti letto a prezzo calmierato in Toscana, grazie al bando 'Housing' promosso dal Dicastero e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

