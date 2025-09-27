Bandiere Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti – Il video

Open.online | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 27 settembre 2025 Ecco le immagini delle bandiere della Palestina sventolate per le vie di New York da un gruppo di attivisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bandiere - palestina

