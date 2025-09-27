Bandecchi choc su Gaza | 20mila bambini non sono mai morti sto con Israele Avs e Pd | Parole ripugnanti

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale sostiene che “lo Stato vero della Palestina non è certo quello guidato da Hamas, perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare, Io sto con Israele “. Ma a far maggiormente discutere è la risposta che dà a uno dei numerosi commenti critici – come riportato da alcuni esponenti politici – e cioè che “ 20mila bambini non sono mai morti “. Nicola Fratoianni di Avs ha scritto sui social: “Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bandecchi choc su gaza 20mila bambini non sono mai morti sto con israele avs e pd parole ripugnanti

© Ilfattoquotidiano.it - Bandecchi choc su Gaza: “20mila bambini non sono mai morti, sto con Israele”. Avs e Pd: “Parole ripugnanti”

In questa notizia si parla di: bandecchi - choc

bandecchi choc gaza 20milaBandecchi choc sui bambini di Gaza, da più parti: «Intervenga il Prefetto, dimissioni» - Rilanciate dal giornalista Andrea Scanzi, le parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, già autore di frasi tipo ‘Gaza va spianata’, hanno fatto il giro del web e suscitato una generale indignazio ... Lo riporta umbria24.it

bandecchi choc gaza 20milaBandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza: “Non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas” - Bufera a Terni: il sindaco Bandecchi nega i morti a Gaza e usa frasi offensive. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Bandecchi Choc Gaza 20mila