Bandecchi choc su Gaza | 20mila bambini non sono mai morti sto con Israele Avs e Pd | Parole ripugnanti
Sta suscitando polemiche un video postato sui social dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il quale sostiene che “lo Stato vero della Palestina non è certo quello guidato da Hamas, perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare, Io sto con Israele “. Ma a far maggiormente discutere è la risposta che dà a uno dei numerosi commenti critici – come riportato da alcuni esponenti politici – e cioè che “ 20mila bambini non sono mai morti “. Nicola Fratoianni di Avs ha scritto sui social: “Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
