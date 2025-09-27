Banche è scontro tra FI e Lega sugli extraprofitti Tajani tuona | 5 miliardi? Diamoli alla sanità

Ildifforme.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rottamazione resta uno degli obiettivi fissi della Lega, con il suo leader che continua a tirarla in ballo ciclicamente. Solo alcune settimane fa, però, era giunto anche una sorta di commento negativo del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

banche 232 scontro tra fi e lega sugli extraprofitti tajani tuona 5 miliardi diamoli alla sanit224

© Ildifforme.it - Banche, è scontro tra FI e Lega sugli extraprofitti, Tajani tuona: “5 miliardi? Diamoli alla sanità”

In questa notizia si parla di: banche - scontro

Banche, nessuna nuova tassa in arrivo con la manovra. Resta l'accordo dell'anno scorso che vale per due anni - "Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte ... Secondo affaritaliani.it

Maggioranza divisa sul dossier banche: nuovo scontro tra Salvini e Tajani sugli extraprofitti - Nel fine settimana &#232; andato in scena un botta e risposta tra i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Banche 232 Scontro Fi