Banca Progetto il salvataggio da 400 milioni e i sospetti di un' associazione per delinquere
Banca Progetto, l’istituto milanese specializzato nei prestiti alle piccole e medie imprese finito in amministrazione straordinaria a inizio 2025, sta per essere salvato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle cinque maggiori banche italiane, che ne digeriranno le attività dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Intesa, Unicredit, Bpm, Bper e Mps al lavoro sul salvataggio di Banca Progetto, in campo ricapitalizzazione o divisione attività
Banca Progetto, arriva il soccorso di cinque istituti e del Fondo interbancario
Banca Progetto, salvataggio da 400 milioni. Il Fitd affianca la cordata delle banche. Ecco i dettagli della manovra - In campo il Fitd e i cinque maggiori gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm e Bper), che contribuiranno in parti uguali. Si legge su milanofinanza.it
Questa banca italiana nei guai è stata appena salvata con 400 milioni di euro - Una crisi che aveva portato la Banca d'Italia a disporre l'amministrazione straordinaria dell'istituto. Secondo money.it