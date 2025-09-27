Banca Progetto il salvataggio da 400 milioni e i sospetti di un' associazione per delinquere

Banca Progetto, l’istituto milanese specializzato nei prestiti alle piccole e medie imprese finito in amministrazione straordinaria a inizio 2025, sta per essere salvato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle cinque maggiori banche italiane, che ne digeriranno le attività dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it