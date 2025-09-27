Banca Ifis pronta a entrare a piedi uniti nella Serie A
A inizio agosto si è completata l'Offerta di acquisto e scambio di Banca Ifis su Illimity, un'operazione di pieno successo che ha portato al controllo del 100% dell'istituto fondato da Corrado Passera. Come spiegato dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio (in foto), si tratta del primo passo verso la fusione, prevista entro l'autunno 2026. Banca Ifis con questa acquisizione è riuscita a togliere dal mercato del credito uno dei suoi principali competitor e di aggiungere al suo portafoglio una banca più incentrata sul mondo retail. Non solo, Illimity porta a Banca Ifis sistemi di pagamento che prima non aveva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
