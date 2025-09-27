Banca Ifis pronta a entrare a piedi uniti nella Serie A

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio agosto si è completata l'Offerta di acquisto e scambio di Banca Ifis su Illimity, un'operazione di pieno successo che ha portato al controllo del 100% dell'istituto fondato da Corrado Passera. Come spiegato dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio (in foto), si tratta del primo passo verso la fusione, prevista entro l'autunno 2026. Banca Ifis con questa acquisizione è riuscita a togliere dal mercato del credito uno dei suoi principali competitor e di aggiungere al suo portafoglio una banca più incentrata sul mondo retail. Non solo, Illimity porta a Banca Ifis sistemi di pagamento che prima non aveva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

banca ifis pronta a entrare a piedi uniti nella serie a

© Ilgiornale.it - Banca Ifis pronta a entrare a piedi uniti nella Serie A

In questa notizia si parla di: banca - ifis

Riapre l'opas Banca Ifis su Illimity, obiettivo 16% residuo

Banca Ifis riapre l’Opas su illimity per salire oltre l’84% e puntare al controllo totale: offerta valida fino all’11 luglio

Passera ha aderito all'opas di Banca Ifis, apportato il 3,97%

banca ifis pronta entrareBanca Ifis pronta a entrare a piedi uniti nella Serie A - A inizio agosto si è completata l'Offerta di acquisto e scambio di Banca Ifis su Illimity, un'operazione di pieno successo che ha portato al controllo del 100% dell'istituto fondato da Corrado Passera ... msn.com scrive

Banca Ifis: avviata due diligence per spin off asset non core di illimity - Banca Ifis annuncia di aver avviato la due diligence e la valutazione per lo spin off degli asset non core di ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Banca Ifis Pronta Entrare