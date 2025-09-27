Banca Ifis presenta la quattordicesima edizione del NPL Meeting

Venezia, 27 set. (askanews) - Presso la sede di Banca Ifis di Villa F rstenberg a Mestre si è tenuta la quattordicesima edizione del Npl Meeting, l'annuale appuntamento dedicato all'industria del credito deteriorato che per l'occasione è stata intitolata "Framework & Frontiers". Durante l'incontro è stato presentato il "Market Watch Npl 2025" elaborato dall'Ufficio Studi di Banca Ifis, nel quale si è sottolineato il basso tasso di deterioramento del credito nel nostro Paese, mentre l'Europa fa registrare un aumento degli indicatori di rischiosità prospettica. Ad aprire l'evento prima di introdurre l'ospite Jeffrey Sachs, economista americano già direttore del Earth Institute della Columbia University e consigliere economico dell'ONU dal 2001 al 2018, è stato l'Amministratore Delegato di Banca Ifis Frederik Geertman: "Oggi siamo alla quattordicesima puntata di questo NPL Meeting. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

