Banca Ifis | Fusione con illimity entro un anno

MESTRE (Venezia) Banca Ifis procede spedita nel processo di fusione per incorporazione di illimity Bank che prevede di completare entro l’autunno 2026. Lo ha confermato ieri il top management della challenger bank veneziana con in prima fila il presidente, Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha spiegato come "l’operazione di acquisizione aveva un forte razionale strategico, perché Banca Ifis ha acquisito il suo competitor numero uno". Fürstenberg insiste sulla complementarità delle due banche: "illimity porta i sistemi di pagamento della banca diretta che Banca Ifis non aveva, mentre Ifis aveva prodotti retail che illimity non aveva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
