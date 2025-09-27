Ballando con le stelle Rosolino punge un membro del cast | Ci ha provato con mia moglie Natalia Titova

A Ciao Maschio il campione racconta il backstage del rapporto con sua moglie Natalia Titova e su chi, negli anni, ci ha provato con lei a Ballando con le Stelle: "Solo una volta ho detto basta". E fa il nome di un giurato. Nella puntata di Ciao Maschio andata in onda su Rai 1 sabato 27 settembre, Massimiliano Rosolino - ex campione olimpico e da quest'anno co?conduttoreinviato nella "sala delle stelle" di Ballando con le Stelle - ha raccontato un retroscena sul rapporto con la moglie Natalia Titova, storica maestra del programma. Partendo da un filmato con le sue esibizioni, Rosolino ha spiegato che "almeno quattro su sette" tra i partner televisivi della ballerina avrebbero oltrepassato i confini della semplice cordialità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

