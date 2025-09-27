BALLANDO CON LE STELLE PRIMA PUNTATA | CAST CLASSIFICA E OSPITI DELLO SHOW DI RAI1
Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre alle 20.35 su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per questo ventennale, un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana. Ballando con le Stelle dal 2005, anno della sua prima edizione, continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline catturando sempre più l’interesse del pubblico. Il dance show di Rai1 con il suo stile unico e inconfondibile ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, stasera su Rai1: anticipazioni della prima puntata di sabato 27 settembre - Torna l'appuntamento con Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1: cast e ballerino per una notte della prima puntata! Segnala superguidatv.it
Milly Carlucci dà il via stasera a “Ballando con le stelle 2025”: tutte le coppie del cast e la giuria - Per i bookmakers Barbara D’Urso parte in pole position quotata 2,50: è la favorita assoluta della vigilia, seguita a ruota da Andrea Delogu e Martina Colombari, entrambe a 4,50 ... Riporta iodonna.it