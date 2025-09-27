Tutto è pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre alle 20.35 su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per questo ventennale, un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana. Ballando con le Stelle dal 2005, anno della sua prima edizione, continua a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline catturando sempre più l’interesse del pubblico. Il dance show di Rai1 con il suo stile unico e inconfondibile ha portato alla luce la passione sfrenata degli italiani di ogni età, condizione sociale e provenienza geografica, per il ballo di coppia e non solo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE, PRIMA PUNTATA: CAST, CLASSIFICA E OSPITI DELLO SHOW DI RAI1