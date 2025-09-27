Ballando con le Stelle Milly Carlucci esplosiva | su chi punta

Ballando con le stelle compie vent’anni e la Rai fa la statua a Milly Carlucci. Nuova imperatrice del “nazionalpopolare” che non prevede successioni né eredi. Parole sue. Questa edizione del ventennale sarà la più lunga di sempre (13 puntate) al via domani in prima serata ogni sabato su RaiUno. Con la formula di sempre e quel qualcosa in più che, per dirla con le parole del direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha trasformato ormai Ballando non più in un semplice programma ma in un vero e proprio evento Rai. Addirittura, volando in mirabolanti iperboli, nel “Superbowl della televisione italiana”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

