Ballando con le Stelle ma cosa ha detto la Signora Coriandoli! La battuta che ha fatto ridere tutti

L’attesa era palpabile e la curiosità tanta: la signora Coriandoli è finalmente scesa in pista a Ballando con le stelle. Con il suo stile inconfondibile, l’alter ego comico interpretato da Maurizio Ferrini ha portato sul palco una mazurca di periferia e un valzer che hanno fatto sorridere, commuovere e, soprattutto, divertire il pubblico in sala e da casa. Accolta da un applauso caloroso, la signora Coriandoli è apparsa in un abito fucsia con maniche ampie a sbuffo, spalline arricciate e decorazioni di strass sul petto, accompagnato da grandi orecchini a cuore. Un look che non poteva passare inosservato e che le è valso subito il soprannome di fenicottero rosa, un’immagine che ha fatto il giro dei social durante la serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

