Ballando con le Stelle ma cosa ha detto la Signora Coriandoli! La battuta che ha fatto ridere tutti
L’attesa era palpabile e la curiosità tanta: la signora Coriandoli è finalmente scesa in pista a Ballando con le stelle. Con il suo stile inconfondibile, l’alter ego comico interpretato da Maurizio Ferrini ha portato sul palco una mazurca di periferia e un valzer che hanno fatto sorridere, commuovere e, soprattutto, divertire il pubblico in sala e da casa. Accolta da un applauso caloroso, la signora Coriandoli è apparsa in un abito fucsia con maniche ampie a sbuffo, spalline arricciate e decorazioni di strass sul petto, accompagnato da grandi orecchini a cuore. Un look che non poteva passare inosservato e che le è valso subito il soprannome di fenicottero rosa, un’immagine che ha fatto il giro dei social durante la serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
È tornata la sigla più famosa del sabato sera, fiato alle trombe! Ho voglia di ballare con te Ballando con le stelle io e te A ritmo del tuo cuore con te Soltanto io e te #BallandoConLeStelle - X Vai su X
Qui a #BallandoConLeStelle è tutto pronto! Le coppie scalpitano per scendere in pista e la giuria è più temibile che mai! ? Tra poco si alza il sipario: prima puntata alle 20.35 su #Rai1 e #RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo Mariotto confermato a Ballando con le Stelle, chi è: età, carriera, maison Gattinoni, vita privata, polemiche, scandali - Volto storico del programma “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto è stato confermato anche per quest'anno nella squadra dei giudici, al fianco di Carolyn Smith, ... Da ilmessaggero.it
Simone di Pasquale, perchè è tornato a Ballando con le Stelle?/ C’entra Milly Carlucci e il figlio Gabriele - Simone di Pasquale a 'Ballando con le Stelle': "Ho pensato: ‘Se torno, mio figlio potrà vedermi in diretta: capirà che quello sul palco, è suo papà’... Lo riporta ilsussidiario.net