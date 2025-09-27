Ballando con le stelle il pubblico si scatena contro il cantante | é bufera
News tv. – Ballando con le stelle non ha ancora preso il via e già si trova al centro di una controversia che anima i dibattiti televisivi e i social. L’attesa nuova edizione del programma di Rai1 si carica di tensioni per la presenza di un concorrente noto per il suo stile provocatorio, la cui partecipazione sta generando discussioni accese sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli spettatori a casa. Il tema caldo riguarda la diffusione di alcune fotografie a contenuto esplicito pubblicate anni fa dal cantante in questione, poi eliminate dai suoi profili social, ma recentemente ricomparse online. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
W LE DONNE. . ! Sabato 27 settembre, per la prima serata di Ballando con le Stelle, Sara di Vaira indosserà uno degli abiti firmati Wledonne di Fornacette . Nel video puoi vedere più - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle 2025, le anticipazioni di stasera, sabato 27 settembre - Cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 27 settembre 2025? Secondo gazzetta.it
Ballando con le stelle 2025: cast, coppie, giuria, tutto quello che c'è da sapere - Al via sabato 27 settembre, in prima serata su Rai 1, la ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ... Lo riporta corriere.it