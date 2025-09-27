Ballando con le stelle Guillermo Mariotto shock su Francesca Fialdini | Mi ecciti

Una serata ricca di colpi di scena ha animato lo studio di Ballando con le Stelle. A sorprendere il pubblico e la giuria è stato Guillermo Mariotto, che durante i commenti alla performance di Francesca Fialdini si è lasciato andare a un giudizio inaspettato: “A me il tuo distacco mi eccita. Quello di lei è un distacco di una certa educazione, una formazione di famiglia che si capisce da lontano. Per me stasera sei stata un raggio di sole”. Le parole del giudice hanno fatto sorridere la conduttrice e scatenato immediatamente le reazioni sui social network. Sul palco, Francesca Fialdini ha catturato l’attenzione anche grazie all’ outfit scelto: un elegante completo bianco, con corpetto tempestato di applicazioni luminose e pantaloni a vita alta arricchiti da lunghe frange che scendevano lungo le gambe, creando un effetto scenografico ad ogni passo di danza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

