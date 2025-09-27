Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini | Il tuo distacco mi eccita

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini sorprende con il suo debutto a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli: "Sei sempre stata un po' maestrina, qui ti potremmo scoprire sensuale". Come lei, anche Mariotto la premia con un 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

