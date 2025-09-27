Ballando con le stelle Fabio Fognini chi è | dal ritiro dal tennis alla nuova avventura

(Adnkronos) – Fabio Fognini è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. L'ex tennista è in coppia con la maestra Giada Lini. Fabio Fognini è nato il 24 maggio 1987 a Sanremo. È Considerato uno dei tennisti italiani più forti della sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook

Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X

Ballando con le stelle, Fabio Fognini chi è: dal ritiro dal tennis alla nuova avventura - Fabio Fognini è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. Scrive adnkronos.com

Fabio Fognini a 'Ballando con le Stelle': chi è, vita privata e guadagni - Per quanto riguarda la vita privata, Fabio Fognini è sposato dall’11 giugno 2016 con un’altra stella del tennis mondiale, Flavia Pennetta. Riporta quotidiano.net