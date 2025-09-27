Ballando con le stelle Fabio Fognini chi è | dal ritiro dal tennis alla nuova avventura

(Adnkronos) – Fabio Fognini è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. L'ex tennista è in coppia con la maestra Giada Lini.  Fabio Fognini è nato il 24 maggio 1987 a Sanremo. È Considerato uno dei tennisti italiani più forti della sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

