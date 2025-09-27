Ballando con le Stelle | Cosa è successo tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli!
Scopri il vero motivo dello scontro tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: cosa accadde in passato e perché se ne parla ancora oggi Tredici anni di silenzio. e poi, il colpo di scena. Ma cosa è successo davvero tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli? E perché, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, la tensione tra i due è esplosa in diretta? Tutto parte da un’esibizione sorprendente. Magnini balla, conquista il pubblico e incassa ben 38 punti dalla giuria. Ma poi prende la parola Selvaggia. Sguardo fisso e voce tagliente, rivela di avere un conto in sospeso non con una futura concorrente, come molti credevano, ma proprio con lui. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) - X Vai su X
Qui a #BallandoConLeStelle è tutto pronto! Le coppie scalpitano per scendere in pista e la giuria è più temibile che mai! ? Tra poco si alza il sipario: prima puntata alle 20.35 su #Rai1 e #RaiPlay. - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Ballando con le stelle, la diretta: Paolo Belli commuove Carolyn Smith. «La cosa più bella che poteva capitarmi professionalmente» - Il programma condotto da Milly Carlucci torna all'Auditorium Rai del Foro Italico questa sera sabato 27 ... Come scrive msn.com
Ballando con le Stelle, Marcella Bella scatenata con Chiquito prima standing ovation. Lucarelli: "Ti sei smutandata!" - Al via la prima puntata dell'edizione numero 20 del dance show di Milly Carlucci e arriva subito un trionfo inaspettato ... Segnala today.it