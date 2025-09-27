Ballando con le Stelle | Cosa è successo tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli!

Scopri il vero motivo dello scontro tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: cosa accadde in passato e perché se ne parla ancora oggi Tredici anni di silenzio. e poi, il colpo di scena. Ma cosa è successo davvero tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli? E perché, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, la tensione tra i due è esplosa in diretta? Tutto parte da un’esibizione sorprendente. Magnini balla, conquista il pubblico e incassa ben 38 punti dalla giuria. Ma poi prende la parola Selvaggia. Sguardo fisso e voce tagliente, rivela di avere un conto in sospeso non con una futura concorrente, come molti credevano, ma proprio con lui. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

