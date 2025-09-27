Ballando con le stelle chi è Rosa Chemical | Sanremo il bacio con Fedez e i problemi di salute

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Rosa Chemical è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. Il rapper è in coppia con la ballerina e maestra Erica Martinelli. Ma chi è il cantante noto per il suo stile provocatorio?  Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle 232 rosaBallando con le stelle, chi &#232; Rosa Chemical: Sanremo, il bacio con Fedez e i problemi di salute - Rosa Chemical è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. Segnala adnkronos.com

ballando stelle 232 rosaChi &#232; Rosa Chemical: vero nome, carriera e bacio con Fedez: chi è il cantate che debutta a Ballando con le Stelle - Dopo il clamore di Sanremo e il bacio con Fedez ora Rosa Chemical approda ora a Ballando con le Stelle, portando il suo stile unico anche sulla pista da ballo ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 232 Rosa