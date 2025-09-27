Ballando con le stelle chi è Andrea Delogu | l’infanzia a San Patrignano e la carriera

(Adnkronos) – Andrea Delogu è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. La conduttrice televisiva è in coppia con il maestro Nikita Perotti. Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio del 1982. Di origini sarde, ma è cresciuta nella comunità di San . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com