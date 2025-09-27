Ballando con le stelle al via l' edizione n 20 Con Milly Carlucci un cast esplosivo a partire da Barbara D' Urso confermata la giuria

Amica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quest’anno la parola d’ordine è “evento”»: l’ha detto Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha definito Ballando con le stelle, al via stasera alle 21.30 su Rai 1, «il Superbowl del ballo in Italia». E in effetti il cast sembra costruito apposta per far discutere, emozionare e far salire i dati d’ascolto. Milly Carlucci, per la ventesima edizione, ha costruito uno show che promette non poche scintille. Perché Ballando con le stelle senza le polemiche non sarebbe Ballando con le stelle. Ballando con le stelle è un viaggio che dura vent’anni. « Ballando con le stelle ha mantenuto in vita un genere che purtroppo è sparito dalla televisione italiana, il varietà. 🔗 Leggi su Amica.it

ballando con le stelle al via l edizione n 20 con milly carlucci un cast esplosivo a partire da barbara d urso confermata la giuria

© Amica.it - "Ballando con le stelle", al via l'edizione n. 20. Con Milly Carlucci, un cast esplosivo (a partire da Barbara D'Urso), confermata la giuria

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle via edizioneBallando con le stelle 2025, le anticipazioni di stasera, sabato 27 settembre - Cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 27 settembre 2025? Scrive gazzetta.it

ballando stelle via edizioneBallando con le Stelle: al via la nuova edizione - Ci siamo: questa sera, in prima serata su Rai 1, si accendono i riflettori sull’edizione numero venti di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che da due decenni conquista il pubblico ... Riporta 361magazine.com

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Via Edizione