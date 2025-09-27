Ballando con le Stelle | al via la nuova edizione

Ballando con le Stelle 2025: al via la ventesima edizione, una festa tra danza ed emozioni. Ci siamo: questa sera, in prima serata su Rai 1, si accendono i riflettori sull’edizione numero venti di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che da due decenni conquista il pubblico unendo la magia della danza al fascino dei personaggi dello spettacolo e dello sport. Leggi anche Belén Rodríguez a Roma: i dettagli per partecipare al Meet&Greet Il 2025 segna un traguardo importante: vent’anni di storie raccontate a passi di danza, di sfide emozionanti e di coppie che hanno fatto sognare milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

