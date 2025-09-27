Ballando con le stelle 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione su Rai 1

Ballando con le stelle 2025: cast, ballerini (maestri), concorrenti, coppie, giuria (giudici), come si vota, quante puntate e streaming. Ballando con le stelle 2025 è la nuova edizione del fortunato show di Rai 1, che quest’anno festeggia il ventennale, in onda a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 20.35 con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione, come la presenza per la prima volta tra i ballerini di Paolo Belli, e un super cast con grandi nomi pronti a mettersi in gioco, a partire da Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Tpi.it

