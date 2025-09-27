Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi. Stasera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it
