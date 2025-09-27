Ballando con le stelle 2025 stasera su Rai1 | anticipazioni della prima puntata di sabato 27 settembre
Si riaccendono i riflettori pista da ballo di Ballando con le stelle 2025, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci da sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai1. Un’edizione che si preannuncia speciale ed imperdibile per il format che quest’anno festeggia 20 anni! Ecco per voi le le anticipazioni sulla prima puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria. Ballando con le stelle 2025, la prima puntata di sabato 27 settembre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte. Sabato 27 settembre 2025 dalle ore 20.35 va in onda la prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle 2025, il dance show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
W LE DONNE. . ! Sabato 27 settembre, per la prima serata di Ballando con le Stelle, Sara di Vaira indosserà uno degli abiti firmati Wledonne di Fornacette . Nel video puoi vedere più Vai su Facebook
Ballando con le stelle 2025, le anticipazioni di stasera, sabato 27 settembre - Cosa succederà nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, sabato 27 settembre 2025? Come scrive gazzetta.it
Stasera in tv (27 settembre), Milly Carlucci contro Maria De Filippi, inizia la sfida tra regine - Da Ballando con le stelle a Tu si que vales, ma anche L'Ere glaciale su Italia 1 e il basket di Virtus Bologna–Olimpia Milano su Cielo: cosa vedere stasera ... Riporta libero.it