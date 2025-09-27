Ballando con le stelle 2025 | quante puntate durata e quando finisce
. Quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2025, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Sarà l’edizione più lunga di sempre, per festeggiare il 20ennale dello show. Da notare come la puntata di sabato 11 ottobre andrà in onda in seconda serata e incomincerà dopo la partita Italia-Estonia. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: sabato 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
