Ballando con le Stelle 2025 prima puntata | D’Urso erotica e milfona per Mariotto Fialdini batte tutti
La gara. Aprono le danze Nancy Brilli e Carlo Aloia al passo di charleston. Ivan evidenzia “tanta ansia di cominciare”, ma per essere la prima esibizione – a detta anche degli altri giudici – l’ha portata a casa. Selvaggia è categorica: “E’ vero che era il primo ballo, ma così anche l’ultimo”. Guillermo salva solo “gli occhi della Brilli che brillano”. © X @BallandoRai Per il suo ritorno in pista, Simone Di Pasquale accompagna la Signora Coriandoli in una mazurka che la vede finire in braccio a Matano. “Ho visto in lei una Rossella Erra del Nord”, commenta Mariotto. “Terribile!”, afferma Zazzaroni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
#Soncin e la Nazionale femminile scatenate a Ballando con le Stelle: che passione per il ballo "azzurro" - X Vai su X
Votateci!!! Andate sul profilo di Ballando con le stelle e lasciateci un like sotto la nostra foto ? Qui il link https://www.facebook.com/share/p/16z4JaDoVX/?mibextid=wwXIfr - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D'Urso teatrale, Francesca Fialdini rivelazione: le pagelle di Ballando con le Stelle - Roma, 28 settembre 2025 – Le pagelle della prima puntata di Ballando con le Stelle 2025 raccontano di una serata che sin dalle prime battute è stata ricca di polemiche e momenti divertenti. Scrive quotidiano.net
Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la prima puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la prima puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 27 settembre ... Scrive tpi.it