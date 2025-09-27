Ballando con le stelle 2025 prima puntata | cast coppie orario anticipazioni

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Ballando con le stelle. Si accendono le luci dell’iconico lampadario dello studio del dance show e i concorrenti iniziano a scaldare i muscoli: la ventesima edizione prende il via sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle 20.35. "Spero che il pubblico sia felice di ritrovare il programma. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle 2025 primaBallando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda oggi, sabato 27 settembre 2025, dalle ore 20,35 ... Si legge su tpi.it

ballando stelle 2025 primaA che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l’orario della messa in onda su Rai 1 - A che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l'orario della messa in onda su Rai 1 del programma condotto da Milly Carlucci. Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Prima