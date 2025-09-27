Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata
, 27 settembre. Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera, 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
