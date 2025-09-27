Uno dei concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che debutta sabato 27 settembre 2015 alle 20:35 su Raiuno, è Beppe Convertini. Volto molto apprezzato di Rai 1 e conduttore di Uno Mattina in Famiglia, Convertini ha scelto di mettersi in gioco come concorrente. A supportarlo in questa sfida ci sarà la maestra Veera Kinnunen, una delle ballerine più talentuose e carismatiche del programma. “Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Beppe Convertini. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva a margine della conferenza stampa. Beppe Convertini ha parlato così di questa nuova avventura televisiva: “Sono arrivato qui che ero un burattino ma ora sto cercando di trasformarmi in un bravo ballerino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Beppe Convertini: “Di fronte alle critiche non rispondo mai, il mio obiettivo è divertirmi. Marcella Bella e Fabio Fognini regaleranno sorprese”