Ballando con le Stelle 2025 intervista esclusiva a Beppe Convertini | Di fronte alle critiche non rispondo mai il mio obiettivo è divertirmi Marcella Bella e Fabio Fognini regaleranno sorprese
Uno dei concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che debutta sabato 27 settembre 2015 alle 20:35 su Raiuno, è Beppe Convertini. Volto molto apprezzato di Rai 1 e conduttore di Uno Mattina in Famiglia, Convertini ha scelto di mettersi in gioco come concorrente. A supportarlo in questa sfida ci sarà la maestra Veera Kinnunen, una delle ballerine più talentuose e carismatiche del programma. “Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Beppe Convertini. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva a margine della conferenza stampa. Beppe Convertini ha parlato così di questa nuova avventura televisiva: “Sono arrivato qui che ero un burattino ma ora sto cercando di trasformarmi in un bravo ballerino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Paolo Belli: “Il ballo mi sta aiutando a superare le insicurezze. Barbara D’Urso portata per il ballo, temo i giudizi di ... - conduttore, Paolo Belli è pronto a scendere in pista a "Ballando con le stelle". Come scrive superguidatv.it
“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Martina Colombari: “Negli anni mi sono messa addosso una corazza. Nessun fuoriclasse tra i concorrenti, partiamo tutti uguali” - Il debutto di Ballando con le Stelle è ormai imminente e negli studi Rai del Foro Italico a Roma l'atmosfera è elettrica. Riporta superguidatv.it