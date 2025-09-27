Ballando con le Stelle 2025 intervista a Rossella Erra | Il mio cuore è per Paolo Pelli ma tifo anche per Barbara D’Urso Nessun mistero su Pernice e Delogu Milly azzecca sempre le accoppiate
Rossella Erra è una delle protagoniste più apprezzate del cast fisso di Ballando con le Stelle, conosciuta come la “tribuna del popolo” per la sua naturalezza e il suo entusiasmo contagioso. Da anni è la voce del pubblico in studio, e quest’anno celebra la sua sesta partecipazione in questo ruolo, a cui si aggiungono due edizioni da inviata. “Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Rossella Erra. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva a margine della conferenza stampa. A Rossella abbiamo chiesto un suo giudizio in merito al cast di questa edizione: “I concorrenti hanno personalità molto forti, sono competitivi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
