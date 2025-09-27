Da ormai vent’anni, Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Raiuno. Lanciatosi nel 2005, quest’anno il celebre show festeggerà il suo anniversario speciale con un cast straordinario. Se Milly Carlucci rimane la padrona indiscussa della pista da ballo, protagonista di ogni edizione, per Paolo Belli ci sarà un cambiamento significativo: da co-conduttore, infatti, si trasformerà in concorrente per l’edizione 2025. A prendere il suo posto al fianco di Milly sarà Massimiliano Rosolino, pronto a portare la sua energia e il suo entusiasmo sul palco. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e nuovi equilibri, mantenendo il fascino che ha reso Ballando un successo duraturo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Massimiliano Rosolino: “I concorrenti sono molto competitivi. Natalia è contenta, mi ha ricordato che devo solo raccontare. All’Isola dei Famosi mi sono sentito un pesce fuor d’acqua”