Ballando con le Stelle 2025 intervista a Massimiliano Rosolino | I concorrenti sono molto competitivi Natalia è contenta mi ha ricordato che devo solo raccontare All’Isola dei Famosi mi sono sentito un pesce fuor d’acqua
Da ormai vent’anni, Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta di Raiuno. Lanciatosi nel 2005, quest’anno il celebre show festeggerà il suo anniversario speciale con un cast straordinario. Se Milly Carlucci rimane la padrona indiscussa della pista da ballo, protagonista di ogni edizione, per Paolo Belli ci sarà un cambiamento significativo: da co-conduttore, infatti, si trasformerà in concorrente per l’edizione 2025. A prendere il suo posto al fianco di Milly sarà Massimiliano Rosolino, pronto a portare la sua energia e il suo entusiasmo sul palco. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e nuovi equilibri, mantenendo il fascino che ha reso Ballando un successo duraturo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
W LE DONNE. . ! Sabato 27 settembre, per la prima serata di Ballando con le Stelle, Sara di Vaira indosserà uno degli abiti firmati Wledonne di Fornacette . Nel video puoi vedere più Vai su Facebook
“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Paolo Belli: “Il ballo mi sta aiutando a superare le insicurezze. Barbara D’Urso portata per il ballo, temo i giudizi di ... - conduttore, Paolo Belli è pronto a scendere in pista a "Ballando con le stelle". Da superguidatv.it
I concorrenti di Ballando con le stelle 2025: i nomi nel cast - Da sabato 27 settembre torna in prima serata su Rai1 Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci ... Riporta fanpage.it