Ballando con le Stelle 2025 intervista a Martina Colombari | Negli anni mi sono messa addosso una corazza Nessun fuoriclasse tra i concorrenti partiamo tutti uguali

Il debutto di Ballando con le Stelle è ormai imminente e negli studi dell’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma l’atmosfera è elettrica. I preparativi per quella che si preannuncia come una delle edizioni più entusiasmanti del celebre dancing show di Milly Carlucci sono in pieno fermento. Il cast è stato finalmente svelato, i concorrenti hanno incontrato i loro partner di ballo e le prove sono ufficialmente partite. Tutto è pronto per dar vita a una stagione indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese. Tra i concorrenti c’è anche l’ex Miss Italia, Martina Colombari. Bellissima, elegante, potrebbe essere una delle favorite per la vittoria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it