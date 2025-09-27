Ballando con le stelle 2025 | i concorrenti cast e relative coppie della nuova edizione

, ballerini. Quali sono i concorrenti (e le coppie) di Ballando con le stelle 2025? Allo show di Milly Carlucci, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma il sabato sera, prenderanno parte 12 vip che si sfideranno a colpi di esibizioni, affiancati da altrettanti ballerini professionisti. A giudicarli la giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme i concorrenti della 20esima edizione di Ballando con le stelle: Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 troviamo personalità di spicco come Barbara D’Urso, la Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini). 🔗 Leggi su Tpi.it

