Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono. Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025? Tra i maestri della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tra i ballerini professionisti torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Ecco chi sono