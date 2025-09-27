Ballando con le stelle 2025 | i ballerini maestri della nuova edizione Ecco chi sono
Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione, ballerine, cast, coppie. Ecco chi sono. Quali sono i ballerini (maestri) di Ballando con le stelle 2025? Tra i maestri della 20esima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vip della coppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tra i ballerini professionisti torna Simone Di Pasquale, che scenderà nuovamente in pista nelle vesti di maestro. Oltre a lui sono confermati anche Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P Vai su Facebook
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Ecco chi sono - Ballando con le stelle 2025: i ballerini (maestri) della nuova edizione. Come scrive tpi.it
Ballando con le stelle 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione su Rai 1 - Ballando con le stelle 2025: cast, ballerini (maestri), concorrenti, coppie, giuria, quante puntate e streaming. tpi.it scrive