Ballando con le stelle 2025 | diretta delle prime esibizioni emozionanti
l’esordio di “ballando con le stelle” 2025: una nuova stagione ricca di novità. Il debutto della 20ª edizione di Ballando con le Stelle si è verificato nella serata del 27 settembre 2025, trasmettendo in diretta su Rai 1. La trasmissione, punto di riferimento nel panorama dello spettacolo e del talent show, si presenta con importanti cambiamenti nel cast e nelle figure di supporto, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. La conduzione è affidata a Milly Carlucci, confermata alla guida dello show, mentre tra le novità principali figura l’ingresso di Massimiliano Rosolino, che affiancherà la conduttrice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook
Parte stasera "Ballando con le stelle": dalla D'Urso a Fognini a Martina Colombari, ecco chi sono i protagonisti del talent - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda oggi, sabato 27 settembre 2025, dalle ore 20,35 ... Come scrive tpi.it
Ballando con le stelle 2025, 1a puntata/ Diretta ed eliminato: Milly Carlucci e 12 coppie pronti all’esordio - Diretta Ballando con le stelle 2025, prima puntata 27 settembre su Rai 1: le coppie concorrenti, la giuria, il vincitore di serata e tutte le novità ... Si legge su ilsussidiario.net