Ballan | Il mio Mondiale? L' avevo vinto già in sogno
Sul nuovo numero del nostro settimanale intervista all'ultimo corridore italiano, nel 2008, ad aver conquistato la maglia iridata nella prova in linea. “Il ct Ballerini l’aveva predetto, e alla vigilia mi addormentai immaginando come sarebbe finita. Spero che in Ruanda qualcuno prenda il mio posto, ma mi piace essere ricordato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ballan - mondiale
Dai Italia che ci crediamo! L'Italia non vince l'oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo dal 2008 (Alessandro Ballan). Sul tostissimo percorso di Kigali (oltre 5000 metri di dislivello), il favorito è il campione in carica Tadej Pogacar. #Cycling #Kigali - X Vai su X
Rieccolo qui Damiano Caruso dopo lo sfortunato incidente domestico che alla vigilia della Vuelta la estromesso dalla corsa a tappe spagnola e poi anche dal mondiale in Ruanda. - facebook.com Vai su Facebook
"Siamo una grande squadra" - Il veneto della Lampre allunga ai tre chilometri dall'arrivo e conquista per distacco il Mondiale di Varese, il terzo consecutivo per gli azzurri di Ballerini. Scrive gazzetta.it