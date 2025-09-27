Ballan | Il mio Mondiale? L' avevo vinto già in sogno

Sul nuovo numero del nostro settimanale intervista all'ultimo corridore italiano, nel 2008, ad aver conquistato la maglia iridata nella prova in linea. “Il ct Ballerini l’aveva predetto, e alla vigilia mi addormentai immaginando come sarebbe finita. Spero che in Ruanda qualcuno prenda il mio posto, ma mi piace essere ricordato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

"Siamo una grande squadra" - Il veneto della Lampre allunga ai tre chilometri dall'arrivo e conquista per distacco il Mondiale di Varese, il terzo consecutivo per gli azzurri di Ballerini. Scrive gazzetta.it

