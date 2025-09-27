Balcani occidentali tra crisi interne e nuove alleanze | la fragile stabilità regionale sotto la pressione geopolitica
Mentre l’attenzione globale è catalizzata dalle crisi in Medio Oriente e nell’Est europeo, nei Balcani occidentali si va delineando un nuovo scenario geopolitico tutt’altro che rassicurante Mentre l’attenzione globale è catalizzata dalle crisi in Medio Oriente e nell’Est europeo, nei Balcani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: balcani - occidentali
Mattarella: “Accelerare allargamento UE ai Balcani occidentali”
Balcani occidentali, tra crisi interne e nuove alleanze: la fragile stabilità regionale sotto la pressione geopolitica
Tajani all’ONU: “L’integrazione dei Balcani occidentali è una priorità strategica per l’UE” Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante l’Assemblea ONU, ha riaffermato l’impegno dell’Italia per l’allargamento dell’UE ai Balcani occidentali: “Un investimento s - facebook.com Vai su Facebook
“L'allargamento dell'UE è una necessità geopolitica. Renderà l'Europa e i Balcani occidentali più forti. Grazie al gruppo Amici dei Balcani occidentali per il nostro scambio a New York. Il Parlamento vi sostiene. Con coraggio e volontà politica, ce la faremo.” @ - X Vai su X
I Balcani possono contare su Roma, ma cresce la tensione in Serbia - Il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha ribadito vis a vis in occasione della Settimana di Alto Li ... Segnala formiche.net
Ue: Mattarella, 'pausa ingiustificata per processo allargamento, Balcani occidentali fondamentali' - "Tra le prime sfide" cui è chiamata l'Europa "c'è il completamento dell'Unione, sotto tanti profili. iltempo.it scrive