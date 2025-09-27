Bagno a Ripoli | si toglie braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari 37enne arrestato

Firenzepost.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Grassina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 37enne fiorentino, precedentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

bagno a ripoli si toglie braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari 37enne arrestato

© Firenzepost.it - Bagno a Ripoli: si toglie braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. 37enne arrestato

In questa notizia si parla di: bagno - ripoli

Cantieri e traffico, ira del sindaco di Bagno a Ripoli: “Per entrare a Firenze ci vogliono 50 minuti”

Il ’muro’ di Bagno a Ripoli. L’ira del sindaco Pignotti: "A Firenze in 50 minuti"

Lavori tramvia per Bagno a Ripoli: chiuse rampe fra viadotto Marco Polo e viale Europa. Traffico, cosa cambia

Toglie il braccialetto e va a casa di una donna ai domiciliari - BAGNO A RIPOLI: L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri, che si erano messi sulle sue tracce dopo l'alert emesso dal dispositivo manomesso ... Da toscanamedianews.it

Rimuove il braccialetto elettronico e evade dai domiciliari: rintracciato a Bagno a Ripoli - Scattata la segnalazione dal braccialetto elettronico un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa dai carabinieri ... Scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bagno Ripoli Toglie Braccialetto