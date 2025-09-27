Bagno a Ripoli | si toglie braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari 37enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Grassina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 37enne fiorentino, precedentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Bagno a Ripoli: si toglie braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. 37enne arrestato

