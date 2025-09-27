Bagni pubblici in centro storico

Iniziati i lavori per i nuovi bagni pubblici, che serviranno il centro storico e le aree vicine. L’ammodernamento dei servizi, inserito lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, rappresenta un intervento da tempo atteso e strategico per Recanati: una volta terminato, le toilette saranno disponibili alla cittadinanza e ai tanti turisti. Saranno realizzati grazie a un contributo regionale per il miglioramento dell’ accoglienza turistica, per un totale di 500mila euro ripartiti in due annualità. Per il 2025 è prevista la costruzione e la riqualificazione di tre servizi igienici pubblici: nuove strutture saranno approntate all’interno del loggiato del palazzo comunale, con accesso da piazza Leopardi, e al parco dei Torrioni, all’interno dell’ex piccolo chiosco in disuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

