Bagnaia vittoria e lacrime! Tutta l' emozione di Pecco dopo il successo nella Sprint
Pecco Bagnaia torna al successo in una Sprint Race dopo 315 giorni di attesa, imponendosi con autorità a Motegi. Arrivato nel "parco chiuso! l'azzurro si è lasciato andare: emozione sul volto e poi la gioia condivisa con tutta la sua squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE MotoGP, GP Cechia 2025 in DIRETTA: vittoria confermata per Marc Marquez nella Sprint. Bastianini sul podio e 7° Bagnaia
Moto, Gp Repubblica Ceca: Marc Marquez, vittoria confermata nella sprint. Bagnaia settimo: “Colpa del dashboard”
Leone Bezzecchi, domatore Marquez: per Marc quinta vittoria di fila. Bagnaia grigio, bravo Martin
Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Secondo posto per Marc Marquez. Terza la KTM di Pedro Acosta
Gigi Dall'Igna fa il bilancio del weekend di Misano tra la vittoria di Marc e la caduta di Bagnaia
Bagnaia show nella Sprint Race a Motegi: torna alla vittoria davanti a Marc Marquez! - Il weekend in Giappone si apre nel segno di Pecco: "Moto fantastica".
Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi! - Dopo tante difficoltà il pilota italiano della Ducati lancia un segnale, chiudendo la gara corta davanti a Marc Marquez e ad Acosta: tutti i dettagli